«مبنحبش اللى يضحك علينا».. 3 جمل تشويقية فى برومو «الاختيار 3»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “الاختيار 3” المقرر عرضه خلال موسم الدراما الرمضانية 2022.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الجمل التي قيلت خلال البرومو الرسمي الدعائي لملحمة الاختيار 3.

إحنا العفاريت اللي بتخوف أي حد ناوي على شر

إحنا مبنحبش اللي يضحك علينا

مطلعش إخوان يا مكاوي

وتخطى عدد المشاهدات بمجرد طرح البرومو الرسمي الدعائي التشويقي لمسلسل الاختيار 3 الـ100 ألف مشاهدة في أول ربع ساعة من طرحه عبر صفحة الـ"فيسبوك".

وحمل المسلسل عددا من الجمل التشويقية وهي: “حقائق تعرض لأول مرة”، و"بلد على حافة الحرب الأهلية"، “كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر”.

وظهر في الإعلان الدعائي كل من أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وياسر جلال وأمير المصري، ومحمود البزاوي وعدد من نجوم المسلسل.

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق للانتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل.

المسلسل في موسمه الثالث يتناول الفترة الحالية، حيث يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث منذ ثورة 30 يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.