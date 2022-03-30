الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية ومواد مخدرة

الصبطية
الصبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب لعدد من السجائر الإلكترونية والمواد المخدرة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران اشتبه أحمد عمر رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أمريكى من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء ممنوعة أو ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

 

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمير حسانين مأمور الجمرك وسامح زاهر رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود  ٢٠ سيجارة إلكترونية و٢٦ كيس حلويات بمخلوطة بمواد مخدرة و١١ علبة كريم و٦ زجاجة بها زيت و٢علبة مربعة بها زيت وجميعها يشتبه أن يكون مخلوط بالماريجوانا المخدرة و٤ مطاوى وجهاز لكشف المعادن مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

مواد مخدرة فحص مصر تعليم تهريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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