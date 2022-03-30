بعد أزمة كارنيه «نقيب بالإنابة».. أول تعليق من مجدى سخى وكيل نقابة المحامين

أعلن المحامي مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، عن التراجع عن طباعة اسمه على كارنيهات النقابة بصفة نقيب المحامين بالإنابة.

وأشار في بيان له إلى أنه: "حدث خطأ غير مقصود من الشركة المصممة للكارنيه وتم تسريب صورة منه وتم وقف العمل به فور علمي وأنا مع إعمال أحكام قانون المحاماة ورحم الله النقيب رجائي عطية".

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس نقابة المحامين اليوم، إلا أنه لم يجتمع ولم تصدر دعوة رسمية من مجدي سخي، باعتباره أكبر الوكلاء سنًا للأعضاء بالحضور.

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

ومن المقرر إعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.

وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون.

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.