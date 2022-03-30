«الذهب الأصفر».. المحافظات تستعد لجمع الأقماح بعد زيارة أسعار التوريد

تستعد المحافظات لموسم حصاد القمح بتجهيز الصوامع، وإنهاء الاستعدادات كافة لجمع المحصول من المزارعين، وسط توقعات بإنتاج وفير من «الذهب الأصفر».

820 جنيهًا سعر توريد القمح المحدد قبل بداية الموسم من الحكومة التي استنفرت أجهزتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجمع الإنتاج من الفلاحين بوضع حافر يبلغ 65 جنيها إضافياً.

القيادة السياسية حرصت على تحفيز ودعم المواطنين عقب الأزمة العالمية المتوقعة بعد بداية الحرب “الروسية الأوكرانية، وبلغ الحافز 65 جنيهًا ليصبح السعر الرسمي للمحصول الأعلى جودة ونقاء 885 جنيهًا.

سوهاج تستعد لاستقبال موسم القمح بـ17 شونة و3 صوامع عملاقة

تستعد محافظة سوهاج لتجهيز شون القمح للصوامع وإجراء أعمال الصيانات اللازمة للمداخل والموازين لاستقبال ما يزيد عن 50 ألف طن من الأقماح.

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم تحديد 17 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة منها "3 صوامع معدنية، وهنجر، وباقى المواقع شون أسمنتية"، مشيرا إلى أن إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 141 ألف طن أقماح، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة طبقا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 آلاف فدان، ومن المتوقع توريد 140 ألف طن أقماح هذا العام.

بورسعيد تستعد لاستقبال 35 ألف طن

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام 2022 والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها.

يذكر أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة وشونة وبنكر تضم المطحن الحديث بسعة تخزينية ١٦ ألف طن ومطحن الشركة الشرقية بسعة تخزينية ٩٠٠٠ الاف طن ليصبح الإجمالي ٢٥ الف طن بالاضافة الي عدد من الاماكن الاخري تستوعب أكثر من ١٠ الاف طن.

استعدادات الفيوم لموسم حصاد القمح

استعدت محافظة الفيوم لاستقبال موسم حصاد القمح هذا العام، والذي من المقرر أن ينطلق في أول شهر إبريل المقبل.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن النقاط التي سوف يتم الإلتزام بها وآليات توريد القمح والخطوات التي يجب اتباعها من قبل المزارع واللجان المشرفة على توريد القمح كالتالي :-

فتح موسم توريد القمح ابتداءاً من أول ابريل 2022 ويستمر حتى 30/8/2022، وتم تحديد سعر القمح بمبلغ 865 جنيه عند نسبة فرز 22,5 % ، 875 جنيه عند نسبة فرز 23 % ، 885 جنيه عند نسبة فرز 23,5 % .

يلتزم كل مزارع بتوريد 12 أردب عن كل فدان، والعمل على توعية المزارعين بأهمية توريد القمح، ويجب تفعيل دور التعاونيات الزراعية وجمعية تسويق المحاصيل في التوريد، ويتم عمل تواصل بين لجان التموين في كل شونة لمتابعة التوريد والتسهيل على المزارعين، كما يحظر تداول أو نقل القمح خارج منظومة التوريد إلا بعد أخذ تصريح من التموين.

استعدادات مطروح لموسم القمح

استلام القمح يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الخامسة مساء، وصومعة غلال الحمام تسع 45 ألف طن قمح .

ويبدأ المزارعين في حصاد القمح بمساحة 17 ألف فدان بقرى شباب الخريجين والحمام ويتم التوريد لصومعة الشمامة بدأ من منتصف أبريل.

تنسيق متكامل في الإسكندرية لتوريد القمح

قال المهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن هناك تنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين، ومجالس ادارات الجمعيات الزراعية للبدء في عمليه توريد القمح، وحث المزارعين على توريد كميات كبيرة هذا العام في ظل الازمة العالمية.

وأوضح أن المساحة المنزرعة من القمح هذا العام هى 72 ألفا و572 فدانا بنطاق محافظة الإسكندرية.

محافظة أسيوط تستعد لاستقبال موسم القمح بمؤتمرات

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط مؤتمرا تحت عنوان "آلية تسويق وتوريد الأقماح موسم 2022" والذي يعد بداية المؤتمرات التي سيتم عقدها خلال الفترة القادمة لتوعية المزارعين ومناقشة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد محصول القمح بحضور كافة الجهات المعنية والمزارعين بكافة القرى والمراكز وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح لموسم 2022م.