المنظمة العربية للسياحة تطلق مبادرة عاصمة التحول الرقمي

أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في أعمال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط في دورته الـ٤٨ والتي عقدت بمصر، برئاسة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكوشافيلي ووزراء السياحة العرب ورؤساء الوفود والمديرة الإقليمية للجنة الشرق الأوسط بالمنظمة بسمة الميمان.

وقال أمين المنظمة شريف فتحي عطية إن عدة توصيات صدرت تخدم صناعة السياحة العربية من أهمها العمل على تنويع المقومات والمنتجات السياحية بين دول العالم العربي وتكاملها، لافتًا إلى غناء عالمنا العربي بالمقومات السياحية وتنوعها التي تميزها عن غيرها من المقاصد السياحية، مؤكدًا أن تحقيق هذا التكامل يساهم في تشجيع السياحة البينية العربية، إضافة إلى أهمية تنمية وتطوير العنصر البشري من خلال إدراج السياحة ومبادئها في المناهج التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي في كل دول المنطقة وذلك لتعريف النشء بأهمية السياحة والاستفادة منها.

تضمنت التوصيات أهمية إعداد قواعد بيانات للعاملين بشكل مباشر وغير مباشر بالقطاع السياحي على أن تتسم هذه القواعد بالمرونة ويتم تحديثها بشكل منتظم، إضافة إلى ضرورة أن تكون هناك آلية متكاملة لحماية العاملين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي خلال الأزمات.

أكد عطية أن المنظمة العربية للسياحة تضع نصب أعينها تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وذلك من خلال تنمية وتطوير العاملين في المجال السياحي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى أنه تم اختيار المنظمة من قبل شركة جوجل العالمية لتنفيذ برنامج ضخم يتعلق بتنمية قدرات العاملين وتميزهم الوظيفي مستهدفا تدريب 20 ألف متدرب للانخراط بالعمل السياحي مع الحصول على شهادات دولية معتمدة، إضافة إلى العمل على تشجيع الابتكار في مجال السياحة (smart Tourism)، مشيرًا إلى أن المنظمة بصدد الإعداد لملف عاصمة "التحول الرقمي" على غرار ملف عاصمة السياحة العربية، على أن يتضمن الملف تقييمًا لتجربة السائح قبل اتخاذ قرار السفر وأثناء رحلته وما بعد الرحلة، مؤكدا ضرورة الاستثمار الأخضر وما تقوم به المنظمة في هذا الشأن مواصلا بأن المنظمة يمكنها تقديم دعمها وخبراتها من خلال اتفاقياتها الموقعة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تهدف الى جذب وتنمية الاستثمارات السياحية بعالمنا العربي.

واختتم شريف عطية حديثه مقدما شكره للدكتور خالد العناني وفريق عمل وزارة السياحة على حُسن الوفادة وكرم الضيافة وحسن التنظيم وتقديره لـ زوراب بولوليكاشفيلي ولـ بسمة الميمان وفريق عملهما لمساهمتهم في التنظيم الناجح لهذا الاجتماع.