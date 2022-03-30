محافظ بني سويف يكرم 22 من النماذج النسائية الناجحة

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 22 من النماذج النسائية الناجحة والمتميزة في العديد من المجالات المختلفة وذلك فى الاحتفالية التى نظمها فرع المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأم والأسرة والمرأة المصرية، وبالتزامن مع فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي مارس 2022.

وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ،وأمل حسن وكيل وزارة التضامن، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة بالديوان العام.

وأكد المحافظ أن المرأة المصرية كانت وستظل الرمز والقدوة للإيثار وأيقونة التضحية والبذل والعطاء والجود بدون مقابل، مشيراً أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية، موجهاً التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة.

مؤكداً أن تكريم اليوم ليس تكريما لأشخاص بل تكريما لنماذج عديدة موجودة في كل بيت وأسرة مصرية لأمهات عظيمات وسيدات فضليات قدمن ولازلن يقدمن المثل والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرتها ومجتمعها، وأن إبراز تلك النماذج المضيئة وتصديرها للمجتمع كنماذج ناجحة الهدف من التكريم ليكون دافعا باعثا لاستمرار تلك النماذج و دعمها معنويا وأدبيا ،لنرى المزيد منها كل في مجاله.

وأضاف محافظ بني سويف، أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة ، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم بها المرأة المصرية بشكل عام، والسويفية على وجه الخصوص.

لافتا إلى أن المرأة المصرية تتميز عن نظيرتها في المجتمعات الأخرى بأنها "السيدة" التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة من خلال النجاح في أداء رسالتها تجاه أسرتها وأولادها وبنفس القدر والكفاءة حققت التميز والاجتهاد في عملها ومسيرتها المهنية والوظيفية وهو ما ليس بغريب على المرأة المصرية التي حكمت مصر والعالم منذ آلاف السنين.

كما وجه المحافظ تهنئة خاصة لأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض من الأطقم الطبية ، معربا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات ، مؤكداً أن احتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والآباء ورواد العمل المجتمعي الذين قدموا جيلاً قادراً على المشاركة في بناء الوطن

وأعربت "نرمين محمود"عن تقديرها للمحافظ لدعمه لجهود وأنشطة فرع المجلس، مشيرة إلى أن فرع المجلس حرص على تكريم مجموعة من النماذج النسائية الناجحة التي تعبر عن قصص نجاح ومسيرة عطاء لسيدات وفتيات في مختلف المجالات.

حيث جاء التكريم شاملا لكل الفئات والشرائح المجتمعية باختلاف مستوياتها الثقافية والتعليمية والاجتماعية، فمن بين المكرمات سيدات نجحن في مهن خاصة بالرجال، وأخرى لسيدات معيلات ، سيدات فضليات في العمل المجتمعي والتنفيذي ومربيات فضليات وطالبات متفوقات علميا، وغيرها من قصص النجاح التي تستحق أن نقدمها كنماذج نستلهم منها روح العطاء والبذل وتكون حافزا لغيرها أن تسير على نفس المنوال.