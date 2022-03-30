مد آخر موعد لقبول اشتراكات العلاج وبطاقات العضوية بـ«نقابة المحامين»

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم الأربعاء، قرارًا بمد قبول اشتراك العلاج وبطاقات العضوية حتى منتصف أبريل المقبل.

ونص القرار على "بعد الاطلاع على قانون المحاماة وحرصًا على السادة الزملاء، وترحمًا على روح النقيب الجليل الراحل الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي كان دائم الحرص على التيسير على السادة المحامين، فقد تقرر مد قبول اشتراك العلاج وبطاقات العضوية حتى تاريخ 15/ 4 / 2022، وبمرور هذا التاريخ تطبق أحكام القانون.

فيما تلقى أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى جانب أسرة نقيب المحامين الراحل، مساء الاثنين، واجب العزاء في فقيد المحاماة النقيب العام رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في السرادق الذي أقيم بجوار مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحرص على آداء واجب العزاء نقباء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ولفيف من السادة المحامين، إلى جانب العديد من السياسيين والشخصيات العامة.

وقد أوفد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مندوبًا عنه لأداء واجب العزاء في فقيد المحاماة.