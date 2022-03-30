قرار التكليف قريبًا.. نقابة الأطباء تعلن مخاوفها من تزايد كليات الطب

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب جلسة استماع لمناقشة تكليف أعضاء الفريق الصحي، برئاسة د.أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة و حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة ، واستمعت اللجنة إلى العديد من النقابيين والنواب، إضافة إلى ممثلي شباب الأطباء من الدفعة حديثة التخرج.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة إن هناك العديد من النواحي تعمل عليها الدولة للحد من هجرة الأطباء، ليس فقط الجانب المادي، لكن أيضًا التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأعلن القائم بأعمال وزير الصحة أن قرار تكليف أطباء الدفعة الحديثة سيصدر قريباً وأضاف أنه تم طرح عدة مقترحات على الأطباء لآلية ونظام التكليف ومناقشتها سعياً للوصول إلى نظام توافقي يحقق رضاء الأطباء و يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

وفي كلمته، وجه نقيب الأطباء الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ود.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإشراكهم شباب الأطباء في مناقشات آلية نظام التكليف المزمع تطبيقه.

وأبدى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء مخاوفه من تزايد عدد كليات الطب وزيادة أعداد المقبولين بها ما قد يؤدي إلى تخريج أعداد تفوق حاجة المجتمع مثلما حدث في كليات أخرى، مطالبًا بدراسة دقيقة لأعداد الأطباء التي تحتاجها مصر وأن يتم الإعلان عن ذلك مسبقاً حتى يتسنى تحديد عدد الطلاب المقبولين بكليات الطب.

كما طالب نقيب الأطباء سرعة الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد المزمع تطبيقه لتكليف دفعة الأطباء الأخيرة، وعن هجرة الأطباء أكد خيري أنه من أسبابها تدني مستوى التدريب و التعليم الطبي المستمر إضافة إلى تدني رواتب الأطباء.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن النظام الذي تم تطبيقه بالسنوات الأخيرة و هو إلحاق جميع الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية‘هو نظام خيالي بالنسبة للواقع ‘حيث تم توزيع الأطباء على مستشفيات غير مؤهلة ولا توجد بها تخصصات الأطباء الملتحقين لدراستها.

أضاف نقيب الأطباء أن القضية المحورية للأطباء هى التدريب بنوعيته وتوحيده، مضيفًا أن توحيد التدريب بالبورد المصري أمر جيد، لكن التحدي الأكبر هو الأماكن المتاحة لنفس نوعية التدريب لذا يجب وضع خطة نصل بها أن تكون بمصر بعد 5 سنوات مستشفيات مؤهلة لتدريب الأطباء بنفس الفرص.