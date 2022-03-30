الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكدوانى ينتهى من تصوير مشاهده فى «فضل ونعمة»

أسرة فيلم فضل ونعمة
أسرة فيلم فضل ونعمة

انتهى النجم ماجد الكدواني من تصوير فيلمه السينمائى الجديد “فضل ونعمة”، والذي يقوم ببطولته بمشاركة النجمة هند صبري. 

وواصل أبطال العمل تصويره تحت قيادة المخرج رامي إمام لمدة شهرين، ودخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج حيث من المنتظر عرض الفيلم في الموسم السينمائي بعيد الفطر المقبل. 

ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم “فضل ونعمة”، على اسمه هو وزوجته التي تجسد دورها النجمة هند صبري، وتدور أحداث الفيلم داخل المطعم.

فيلم "فضل ونعمة" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومرشح أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

من ناحية أخرى، ينتظر ماجد الكدواني انتهاء أحمد عز من تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل الإختيار والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، استعدادًا لتصوير العمل المشترك بينهما “صقر و كناريا”. 

فضل ونعمة ماجد الكدواني فضل ونعمة انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة الفنان ماجد الكدواني موعد عرض فيلم فضل ونعمة

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وائل لطفي

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