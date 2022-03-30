الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس أبوقرقاص يتفقد معارض «أهلا رمضان» لمحاربة غلاء الأسعار

رئيس أبوقرقاص يتفقد
رئيس أبوقرقاص يتفقد معرض أهلا رمضان

أكد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا على استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمركز أبوقرقاص، بالإضافة إلي تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمركز وأجهزتها وإدارات التموين للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

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جاء ذلك خلال تفقد رئيس المركز عددًا من معارض أهلا رمضان بمدينة أبوقرقاص بهدف دعم المواطنين ومحاربة ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل حيث تأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية والأحزاب بالمركز، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة بين "البلح، الياميش، وزيت الطعام ، والأرز، والمكرونة، والصلصة، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه"، وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

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وأجرى رئيس المركز والمدينة خلال تفقده المعرض، حوارًا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد وأبدى المواطنين رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

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المنيا رئيس أبوقرقاص يتفقد معارض اهلا رمضان لمحاربة غلاء الأسعار اللواء محمد عزت اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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