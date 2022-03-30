مصر تعزي باكستان وروسيا وصربيا في ضحايا قوات حفظ السلام بالكونغو

أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيها لذوي ضحايا قوات حفظ السلام من ثلاث دول، والذين لقيوا حتفهم نتيجة تحطم مروحية.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، عن صادق مواساتها لجمهورية باكستان الإسلامية وروسيا الاتحادية وجمهورية صربيا ولأسر الضحايا.

وشددت كذلك على تضامنها الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في جهودها للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وتحطمت أمس الثلاثاء طائرة مروحية تابعة لقوات حفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليم شمال كيفو الواقع بشرق البلاد، ما أسفر عن وقوع 8 ضحايا من أفراد البعثة من كل من باكستان وروسيا وصربيا.