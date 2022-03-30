الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل توزيع جوائز مسابقة آدم حنين لفن النحت بمركز الهناجر غدا

آدم حنين
آدم حنين

تنظم مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي حفل توزيع جوائز مسابقة آدم حنين لفن النحت، وذلك مساء غد الخميس في تمام السادسة مساء بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن لجنة تحكيم الدورة السادسة لجائزة آدم حنين لفن النحت لعام 2021/ 2022 اجتمعت يوم السبت 19 الموافق  مارس 2022 لاختيار الأعمال التي بلغت التصفيات النهائية، والتي تتنافس على الجوائز، وستشارك في المعرض المزمع إقامته يوم حفل توزيع الجوائز.

ولد آدم حنين في القاهرة يوم 31 مارس 1929 من أسرة أسيوطية تعمل في صياغة الحلي، ونشأ في حي باب الشعرية. التحق بمدرسة الفنون الجميلة في القاهرة في 1949 و بعد تخرجه في 1953، سافر إلى صعيد وقضى أشهراً عديدةً في مرسم الأقصر. في 1957، نال منحة دراسية لمدة سنتين لمتابعة تحصيله في أكاديمية الفنون الجميلة في ميونخ، ألمانيا.

انتقل في سنة 1971 مع زوجته إلى باريس، حيث أقاما خمسة وعشرين عاما. كرّس نفسه خلال تلك الفترة لفنّه في محترفه الواقع في الدائرة الخامسة عشرة في باريس قرب بورت دو سيفر.

عاد إلى مصر سنة 1996، وقد أصبح فناناً معروفاً على المستوى الدولي، وأقام مسكنه ومحترفه في منزل من الطوب الطيني في قرية الحرانية. عمل من سنة 1989 إلى 1998 مع وزارة الثقافة في ترميم تمثال أبي الهول في الجيزة. وفي 1996، أسس سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

يُعد آدم حنين من أبرز النحاتين في العالم العربي في القرن العشرين. أنجز خلال مسيرته الفنية عدداً من القطع الكبيرة والصغيرة الحجم، باستخدام مواد متنوعة مثل الغرانيت والبرونز والجص والحجر الجيري والفخار.

تشكلت أعماله الأولى التماثيل المصرية القديمة "مع الدلالة على حس تبسيطي في معالجة الكتل والأحجام." وسجّلت بداية السبعينيات تطوّراً هاماً في فنّه واستلهم من حرية التعبير النحتي. وفي خلال الثمانينيات، اتسمت منحوتاته بالأشكال المجردة والأحجام الصافية وبديناميكية الحركة، وكانت تدور حول مواضيع مثل قرصي الشمس والقمر ومفهوم الصعود. أعماله في التسعينيات، تشكلت على المنحوتات كبيرة الحجم التي تعرض في الهواء الطلق، ومنها السفينة، المصممة كبديل مجازي للفضاء المتحفي.

مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي حفل جوائز مسابقة الخميس الهناجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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