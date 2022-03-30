أحداث الظهيرة| تأخر وصول رحلة المنتخب وتفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي

العديد من الأخبار تمت خلال وقت الظهيرة، والتي تمثلت في اجتماع وزراء الحكومة الإستعداد للمشاركة في قمة دبي، إضافة إلى تأخر وصول رحلة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة، ومن خلال هذه السطور تسلط “الدستور” الضوء على أبرز القضايا:

أين وزراء الحكومة اليوم؟.. اجتماع المجلس الأسبوعي والاستعداد لـ«COP27» ومشاركة بقمة دبي

تشهد أروقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ودواوين الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها، نشاطًا ملحوظًا صباح اليوم الأربعاء، نستعرضه معكم في التقرير التالي:-

https://www.dostor.org/4043689

وزير التنمية المحلية: استرداد 4,6 مليون متر بعد إزالة 24,8 ألف مبنى مخالف

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الماضى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والاستراتيجية.

https://www.dostor.org/4043722

«ارفع رأسك».. نجم ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح

حرص الكرواتي ديان لوفرين على توجيه رسالة إلى صديقه بفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد فشله في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

https://www.dostor.org/4043565

«الصحة» تطلق 10 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 10 قوافل طبية لمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

https://www.dostor.org/4043668

يبحث ملفات سياسية واقتصادية.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس "كورونا" وتوافر اللقاحات والأمصال.

https://www.dostor.org/4043739

تأخر وصول رحلة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران أنه تم تأجيل وصول رحلة المنتخب الوطني لكرة القدم على رحلة رقم MS 3041 لتصل الساعة 2 ظهرًا اليوم الأربعاء إلى صالة 4.

https://www.dostor.org/4043721