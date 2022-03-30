أين وزراء الحكومة اليوم؟.. اجتماع المجلس الأسبوعي والاستعداد لـ«COP27» ومشاركة بقمة دبي

تشهد أروقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ودواوين الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها، نشاطًا ملحوظًا صباح اليوم الأربعاء، نستعرضه معكم في التقرير التالي:-



انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور جميع وزراء الحكومة، وذلك لاستعراض ومتابعة جميع الأنشطة والمشروعات القومية التى تنفذها قطاعات وأجهزة الوزارات، خاصةً فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير السلع والمنتجات وخطة مواجهة انفلات الأسعار وجشع التجار.



مشاركة مصرية في قمة الحكومات في دبي

في سياق متصل، تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر قمة الحكومات المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لاستعراض خطة الدولة لتمكين المرأة باعتباره أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، وتعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

الطريق إلى COP 27 وCOP 28

كذلك تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في دبي، حيث شاركت في جلسة حوارية بعنوان “الطريق إلى COP 27 COP 28" حول تعزيز تمكين الشباب في العمل المناخي ورسم مستقبل المنطقة.

كما أكدت وزيرة البيئة، أن مشاركة الشباب في جهود العمل المناخي تمثل أحد المحاور الرئيسة لضمان تنفيذ حقيقي يعتمد على مشاركة كافة مكونات المجتمع وقطاعاته في العمل من أجل المناخ في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بضرورة انخراط الشباب بصفة خاصة فى مؤتمر المناخ القادم فى شرم الشيخ.

وأيضًا أكدت فؤاد خلال الجلسة ، بحضور مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وشما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، على إتاحة الفرصة للشباب لسماع أفكارهم ومقترحاتهم للخروج بأفكار محددة للإجراءات الخاصة بحدة التغيرات المناخية، إضافة إلى مشاركة المجتمع المدني لضمان تسريع وتيرة التصدي لآثار تغير المناخ.



وزير الري يستعرض تحديات المياه وعلاقتها بتغير المناخ

كما شارك الدكتور محمد عبد العاطى، افتراضيا، فى جلسة "تحلية المياه.. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد وزير الموارد المائية والري، أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين ملفى المياه والمناخ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المياه.



وأشار إلى إستضافة مصر في شهر نوفمبر المقبل "مؤتمر المناخ" COP 27، حيث سيتم التركيز فيه على التحديات الإفريقية في مجال المياه، وتأثير التغيرات المناخية على المياه، كما يتم بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية تنظيم.



وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً عن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات

إضافة إلى ذلك، استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأربعاء، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الماضي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها.