3000 جنيه تحبس عاطلين قتلا سيدة بشبرا

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالي وقطعة ذهبية، عقب اقتحام منزل سيدة وقتلها في شبرا الخيمة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل على يد مجهولين، وإصابة شقيقها.

تم إخطار اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونة النقباء محمود شكري وعلاء بيومي ومكسيموس ماجد وعادل محمد، وبالمعاينة والفحص تبين قيام كل من "أحمد .ع"، "أحمد. م ع"، يعملان طباخين، أحدهما مقيم بالشقة المقابلة للمجنى عليها بمنطقة مدينة السعادة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بوضع خطة للدخول لشقة المجنى عليها "خليل س خ"، 79 سنة، "عزيزة س خ"، 72 سنة، وسرقتهما.

بمناقشة المجنى عليه، أكد دخول المتهمين ملثمين للشقة وتعديا عليه بالضرب وعلى شقيقته باستخدام عصا خشبية، وتم تقييد يديه وإصابته بخدوش وسحجات بالساعد الأيمن وكدمات بالرأس، وعثر على جثة زوجته، ربة منزل، ملقاة على وجهها وترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات في وجهها، ووجود دماء بالأنف، وبعثرة بجميع محتويات الشقة.

وبمواجهة المتهمين أقرا باعتزامهما سرقة المجنى عليهما لكبرهما في السن، حيث إنهما بعد هذه الجريمة سرقا مبلغ 3000 جنيه، وقطعة ذهبية، وجرى ضبطهما بعد إرشاد المتهمين لدى صديقهما الثالث.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وسرعة ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.