التنمية الإفريقي: برنامج القيادات النسائية ضم 125 متدربة من 20 دولة إفريقية

أعرب السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عن سعادته بنجاح الدورة الثالثة من برنامج "برنامج القيادات النسائية الأفريقية" الذى تنظمه الوكالة بالتعاون مع المعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال احتفال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية، والذي تم تنفيذه عن طريق منصة التعلم الإلكتروني ATINGI لعدد من السيدات التي تعمل في مناصب قيادية بالدول الأفريقية.

وشدد على ثقته بأن الدورات القادمة ستشهد مزيداً من النجاح ومزيداً من المشاركة من المتدربات الإفريقيات، وأن تمكين المرأة كان وسيظل دائمًا أولوية على أجندة الحكومة المصرية وبناءً عليه سيظل كذلك على قائمة أولويات مشروعات التنمية وبرامج بناء القدرات التي تقوم بها الوكالة.

كما أكد على أن المنح الدراسية التي تقوم الوكالة بدعمها في مختلف الجامعات المصرية تعطى الأولوية كذلك للطالبات إيماناً من الوكالة بأن تمكين المرأة يعني تمكين الأمة بأكملها ، مشيراً إلى تطلع الوكالة المصرية للشراكة إلى مزيد من التعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأوضحت دكتور حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقي ورئيس شبكه التدريب لمعاهد الاداره الافريقيه (تنمية) ان برنامج القيادات النسائية ضم هذا العام ١٢٥ متدربة من ٢٠ دوله افريقيه من الوزارات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والتدريبية والجامعات والمنظمات الغير هادفه للربح، وامتد البرنامج فى نسخته الثالثة لثلاثة أسابيع من التاسع حتى الخامس والعشرين من مارس.

البرنامج تم تنفيذه عبر الإنترنت لمدة أسبوعين، وانضم إليه هذا العام مجموعة رائعة من المتحدثين والمدربين من مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهيئة الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستهدف البرنامج النساء من جميع أنحاء القارة وعبر القطاعات العامة وغير الهادفة للربح ، مما أدى إلى إنشاء شبكة قوية تدرب، وتستثمر، وتربط النساء المبتكرات والرائدات في مجالاتهن.

ويعد الهدف الأساسي لبرنامج القيادة النسائية الأفريقية هو دعم المشاركين بالخبرة والأدوات لتعظيم تأثير جهودهم ؛ مع تزويدهم بفرص التواصل للجمع بينهم مع بعضهم البعض - أقرانهم ونماذج يحتذى بها من المؤسسات الدولية والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.