أبرز محاكمات اليوم.. شهادة مدير مكتب وزيرة الصحة والحكم فى «التخابر مع ليبيا»

تشهد محاكم الجمهورية، اليوم الأربعاء، عددا من المحاكمات المهمة التي تشغل الرأي العام، أبرزها شهادة مدير مكتب وزيرة الصحة في "رشوة وزارة الصحة"، والحكم على متهم بـ"التخابر مع ليبيا".

قضية "رشوة وزارة الصحة"



تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، سماع الشهود في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، حيث تستمع لشهادة أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

الحكم على متهم بـ"التخابر مع ليبيا"

وتصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة الحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته ف القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

محاكمة المتهم بقتل شاب بطريق أوتوستراد المعادى

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم، محاكمة المتهم بقتل شاب بطريق أوتوستراد المعادى، بعد إيهامه بإلحاقه ضمن الضباط المتخصصين، والاستيلاء منه على مبلغ قدره 150 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.