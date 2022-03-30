الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طبيبة صيدلانية فى حادث سقوط مصعد بالشرقية

مشرحة
مشرحة

لقيت صيدلانية شابة مصرعها منذ قليل، فى حادث سقوط مصعد من علو، بدائرة قسم ثان الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

 

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة طبيبة صيدلانية تدعى “م.ال”، 27 سنة، فى حادث سقوط مصعد من علو، في عقار سكنى، بشارع الغضام، دائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 

و روى شهود العيان، أن المصعد قد تعطل، و عقب صعوده مرة أخرى أخرجت المتوفية أطفالها وعند محاولة خروجها سقط المصعد فجأة لتزل قدمها وتسقط وتلقى مصرعها فى الحال.

 

تم تحرير المحضر اللازم، و جارى إنهاء إجراءات الدفن.

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وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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