الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية المغرب وليبيا يبحثان العلاقات الثنائية

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، العلاقات الثنائية وآخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكدت "المنقوش"، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي تم على هامش الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، أن "المغرب كان دائمًا دولة داعمة للانتقال الديمقراطي والتبادل السلمي في ليبيا".

وفيما يخص الانتخابات الليبية، أشارت الوزيرة إلى أن المسار المتعلق بهذه الاستحقاقات هو في طور الإنجاز، في وقت تبذل فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها لإرساء قاعدة دستورية لتنطلق على أساسها الانتخابات.

وأشارت "المنقوش" إلى أنه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وقالت: "نعمل جميعًا للوصول إلى تنظيم انتخابات نزيه".

الافريقي تعاون الانتخابات الساحل والصحراء انتخابات الصحراء تجمع دول الساحل والصحراء العلاقات الثنائية

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أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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