الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

إكسبرس البريطانية: جماهير السنغال وضعت خطة لاستهداف الفراعنة

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت صحيفة إكسبرس البريطانية، في تعليق لها على مباراة مصر والسنغال المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، أن جماهير السنغال استهدفت لاعبي المنتخب الوطني.

وقالت الصحيفة: يبدو أن جماهير السنغال قد وضعت خطة لاستهداف لاعبي المنتخب من قبل المباراة، كما استهدفت محمد صلاح بآشعة الليزر.

وتابعت الصحيفة: بينما كان الفراعنة يتلون النشيد الوطني، استهدفتهم جماهير السنغال بالليزر الأخضر.

كما تم تم استهداف حارس المرمى محمد الشناوي وجناح أستون فيلا، تريزيجيه، كما ألقى الجمهور العديد من الزجاجات على الشناوي.

وأضافت: لقد أبلغ لاعبو المنتخب الوطني الحكم الذي لم يتخذ أي موقف خاصة أن آشعة الليزر كانت قادمة من الجمهور,

وقالت الصحيفة: كان هناك إصرار كبير من جماهير السنغال على تشتيت محمد الشناوي في ركلات الترجيح.

يأتي هذا فيما علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خسارة مصر أمام السنغال في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم.

وتأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

ونشر كيروش على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “الحلم انتهى.. بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافياً.. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على التكريم بتدريب المنتخب الوطني.. إلى جميع لاعبي وطاقم العمل لدي، تقديري وتواضعي شكرا جزيلا لكم.. ستكونون دائما في قلبي.. كان من دواعي الشرف لي أن أعمل وأن أساعد مع هؤلاء المهنيين المتفانين والكفؤين والأصدقاء الرائعين.. بدونكم، لا شيء يمكن أن يكون ممكنًا بالنسبة لي في حياتي.. أنا فخور جدًا بكم يا شباب.. أطيب التمنيات وجزيل الامتنان لكل الجماهير المصرية.. إلى اللقاء !”.

 

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