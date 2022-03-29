أسعار العقارات فى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 20%

ارتفع متوسط ​​سعر العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تشهد أماكن مثل فينيكس وتامبا وميامي قفزة حادة بشكل خاص.

وسجلت 20 مدينة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 19% في يناير عن العام الماضي وفقًا لأحدث مؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller .

واستمرت تكاليف العقارات السكنية في الارتفاع بسبب نقص المنازل في السوق والطلب المكبوت من المشترين حيث يخفف فيروس كورونا COVID-19 قبضته على الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية.

ويقول الخبراء إن ارتفاع أسعار المساكن وزيادة معدلات الرهن العقاري قد يتسببان في خروج ملايين الأمريكيين من السوق.

وقالت روبييلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في High Frequency Economics ، في تقرير: "لا تزال أسعار المنازل قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يؤثر على القدرة على تحمل التكاليف". "بشكل عام، يظل نقص المعروض الذي يرفع الأسعار بمثابة رياح معاكسة لمبيعات المنازل".

في فينيكس بولاية أريزونا، قفزت أسعار المنازل بنسبة 33٪ تقريبًا بين يناير 2021 ويناير 2022 وفقًا لبيانات Case-Shiller. يبلغ متوسط ​​سعر المنزل في الولاية الآن أكثر من 400 ألف دولار.

فيما ارتفعت الأسعار في تامبا بفلوريدا بنسبة 31٪ تقريبًا خلال تلك الفترة، بينما ارتفعت في ميامي بمقدار 28. متوسط ​​تكلفة المنزل في تامبا وميامي الآن أكثر من 375 ألف دولار و480 ألف دولار على التوالي، وفقًا لزلو.

المدن الأخرى التي شهدت زيادة كبيرة في أسعار المساكن تشمل سان دييغو، كاليفورنيا (27٪) ؛ شارلوت ، نورث كارولينا (24٪) ؛ وأتلانتا ، جورجيا (22٪) ، بحسب كيس شيلر.

كما أصبحت قروض المنازل أكثر تكلفة مع بدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل، حيث ارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري لمدة 15 عامًا إلى 3.8٪ و4.5٪ للرهن العقاري لمدة 30 عامًا، وفقًا لـ Bankrate وهذا يعني دفعات شهرية أعلى لمنزل جديد.