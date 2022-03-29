الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: نأمل ألا تضع انفعالات الرئيس الأمريكى العالم على حافة الكارثة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على موقف البيت الأبيض الذي عزا التصريحات الحادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى "انفعالية" بايدن، قائلة "أود أن أعرب عن الأمل في ألا تؤدي مثل هذه الانفعالات، إلى أن يفعل الرئيس الأمريكي تحت تأثيرها، شيئًا خطيرًا لا يمكن إصلاحه بحق العالم بأسره".

 

وأضافت، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، "إذا كنتم تقولون إن ذلك (ناجم عن) مشاعر، فيجب إدراك حقيقة أن ذلك يبدأ يتغلب على العقل والاحترافية والمنطق.. أخشى أن مثل الحالات الانفعالية قد تدفع العالم إلى حافة الكارثة".

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، خلال زيارته إلى بولندا الأسبوع الماضي، إن "هذا الرجل (بوتين)، لا يمكنه البقاء في السلطة".

 

وأثار هذا التصريح، الذي رآه كثيرون "تصعيديًا"، انتقادات وجدلًا واسعًا، لكن بايدن قال إنه "لن يتراجع" عنه، موضحًا أن كلامه "كان مبنيًا على شعور شخصي بالغضب الذي شعر به تجاه هذا الرجل، وليس تغييرًا في السياسة الأمريكية، ولا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية".

ماريا زاخاروفا البيت الأبيض فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تحسم المتأهل لمونديال قطر بين مباراة مصر والسنغال

انهيار عقارين وتصدع 5 وتحطم سيارتين فى الإسكندرية

منتخب السنغال يتأهل إلى كأس العالم

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ5.. واعتقال منفذ حوادث إطلاق النار