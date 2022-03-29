تقديم استقالة الحكومة الموريتانية إلى الرئيس الغزوانى

قدم رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال، مساء اليوم الثلاثاء، استقالة حكومته إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقالت الرئاسة الموريتانية، إن الرئيس الغزواني استقبل اليوم بالقصر الرئاسي معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود الذى قدم له استقالة حكومته، على أن تبقى الحكومة المستقيلة في حكم حكومة تصريف أعمال.

وعين ولد بلال رئيسا للوزراء من طرف ولد الغزواني في شهر أغسطس من عام 2020، خلفًا للوزير لإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وانتقد الرئيس الغزواني الأسبوع الماضي آداء الإدارات الحكومية، ودعا إلى تقريب الخدمات من المواطنين.