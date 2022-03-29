الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 وإصابة 19 آخرين فى انقلاب سيارة عمال بالعلمين

حادث
حادث

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين، مساء اليوم، الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على طريق"مطروح - الإسكندرية"، بمنطقة تل العيس في العلمين الجديدة، وتم نقل المصاب والجثث إلى مستشفى العلمين النموذجي. 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية من غرفة عمليات النجدة، يفيد بحادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على طريق مطروح - الإسكندرية، بمنطقة تل العيس في العلمين الجديدة.

تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين والجثث، من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وتم إعادة فتحه وتسيير حركة المرور.

3 أشخاص 19 آخرين مصرعهم حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

كيفية تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في القانون الجديد 2022

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية 29-3- 2022 في جميع المصانع

اعتقال منفذ عملية إطلاق النار فى بنى براك بتل أبيب

اختتام فعاليات حفل الأنشطة الطلابية بالمدرسة الصناعية فى سيوة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

محطة تل أبيب

المزيد

3 حوادث لإطلاق النار.. رئيس وزراء إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ5.. واعتقال منفذ حوادث إطلاق النار

اعتقال منفذ عملية إطلاق النار فى بنى براك بتل أبيب