مصرع 3 وإصابة 19 آخرين فى انقلاب سيارة عمال بالعلمين

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين، مساء اليوم، الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على طريق"مطروح - الإسكندرية"، بمنطقة تل العيس في العلمين الجديدة، وتم نقل المصاب والجثث إلى مستشفى العلمين النموذجي.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية من غرفة عمليات النجدة، يفيد بحادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على طريق مطروح - الإسكندرية، بمنطقة تل العيس في العلمين الجديدة.

تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين والجثث، من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وتم إعادة فتحه وتسيير حركة المرور.