المشدد 7 سنوات لدجال بتهمة ضرب شاب حتى الموت

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة دجال بالسجن المشدد 7 سنوات لإدانته في اتهامه بضرب شاب ضرب أفضى إلى الموت، كما عاقبت المحكمة 4 من أقارب الطالب بالحبس سنة مع الإيقاف في القضية رقم 31558 لسنة 2021 جنايات مركز فاقوس.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى "محمد م "، 21 سنة، مقيم بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، إثر تعرضه للضرب حتى الموت على يد دجال، بزعم استخراج جن من جسده.

وكشفت التحريات الأولية أن أسرة الشاب المتوفى استعانت بالدجال المتهم لعلاج نجلهم، وأن الأخير أخبرهم بوجود جن يلتبس جسد الشاب، وضربه بعصا مقشة بزعم استخراج الجن إلا أن الشاب لم يتحمل الضرب وفارق الحياة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم ضبط الدجال المتهم ويدعى "إبراهيم ر" و4 من أفراد أسرة الشاب المتوفى.

وتم إحالة المتهم الأول من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة ضرب أفضى للموت، وإحالة 4 من أقارب المتوفى الذين ساهموا في ضرب الشاب دون قصد قتله، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.