«سكوتلاند يارد» تتجه لتغريم 20 شخصا في فضيحة «بارتي جيت»

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الشرطة البريطانية بصدد إصدار الغرامات الأولى لخرق قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا كجزء من تحقيق الشرطة مع الأطراف الحكومية التي تسببت في فضيحة "بارتيجيت".

وكشفت مصادر مطلعة في وستمنستر، أن شرطة العاصمة ستصدر ما لا يقل عن 15 غرامة ثابتة في البداية، والتي يمكن أن يبدأ الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أنه في شهر يناير الماضي، بدأ التحقيق في 12 حدثًا على مستوى الحكومة.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإنه من المفهوم أن ما بين 15 و 20 مسئولًا سيتم قريبًا فرض غرامات عليهم من قبل سكوتلاند يارد لخرقهم قواعد كورونا.

ورطة جونسون

ووفقا للإذاعة البريطانية، فان قرب الاعلان عن الغرامات يأتي بعد أن واجه رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته تقارير عن حفلات للموظفين في داونينج ستريت عندما كانت قيود كورونا سارية.

ودعا العديد من أعضاء البرلمان المحافظين، جونسون، إلى الاستقالة بسبب الحفل لكن البعض غير موقفهم في الأسابيع الأخيرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير التعليم ويل كوينس لبرنامج توداي على راديو 4، إن "الأحداث التي وقعت ما كان ينبغي أن تحدث".

وأضاف أنه كان هناك "تغيير كبير" في داونينج ستريت منذ الكشف عن فضيحة بارتيجيت.