بولندا: نتخذ خطوات لإلحاق 700 ألف طفل أوكرانى بمدارسنا

قال وزير التعليم البولندي، برزيميسلاف كزارنيك، إن بلاده تتخذ خطوات لإلحاق مئات الآلاف من أطفال اللاجئين الأوكرانيين بالمدارس البولندية.

وأضاف برزيميسلاف - في تصريح نقله "راديو بولندا"، اليوم الثلاثاء - "أن العملية يجب أن تكون تدريجية ومنهجية ومرنة، لهذا أعددنا جميع الإجراءات القانونية مع الحكومات المحلية، كما تم تشجيع اللاجئين على التوجه إلى البلدات الأصغر لتجنب الازدحام في المدن الكبرى، مثل العاصمة وارسو وكراكوف في الجنوب ولوبلين في الشرق".

وتابع أن بولندا أطلعت شركاءها في الاتحاد الأوروبي على التكاليف الكاملة لقبول نحو 700 ألف طفل أوكراني في المدارس البولندية، مشيرًا إلى أن هذه تكاليف ضخمة يجب أن يشارك في تحملها شركاء بولندا في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

يذكر أن بولندا أعلنت استقبال مليونين و344 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك الشهر الماضي.

كما أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم ، أن بولندا استقبلت حتى الآن 2 مليون و344 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بدء الهجوم العسكري الروسي هناك الشهر الماضي.

وذكر “راديو بولندا” في نشرته الإنجليزية أن أمس الاثنين شهد دخول 21 ألف لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 27 ألف لاجئ أمس الأول الأحد، مشيرًا إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن بينهم عددا من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بولندا ستكون واحدة من أوائل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتخلى عن واردات النفط والفحم والغاز الروسي.

جاءت تصريحات مورافيتسكي عقب خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في القلعة الملكية في وارسو، الذي أكد خلاله أنه يتعين على أوروبا إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي وتعهد بدعم الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وقال مورافيتسكي- بحسب وكالة الأنباء البولندية "باب"- "بولندا ستكون واحدة من أوائل الدول في الاتحاد الأوروبي، إن لم تكن الأولى، التي تنسحب بالكامل من استيراد النفط والفحم وأيضًا الغاز الروسي"، مضيفًا أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "تحسد" بولندا على أنها اتخذت بالفعل خطوات مهمة لتنويع إمدادات الغاز وتوسيع البنية التحتية للغاز في البلاد.