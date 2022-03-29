الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تفويض هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد موعد عرض 13 طلب مناقشة

مجلس النواب
مجلس النواب

فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة 13 طلب مناقشة عامة مقدمة من بعض النواب على أن يراعى ضم طلبات المناقشة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة.

وجاءت طلبات المناقشة العامة ال 13 كما يلي:                                       

1. العضو محمد حمدي دسوقي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

2. العضو منى عبد الله وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على حقوق العاملات بمجال الزراعة.

3. العضو هدى الطُنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أحوال الرائدات الاجتماعيات.

4. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

6. العضو أحمد حته وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر في هذا الشأن.

7. العضو رحاب موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الممارسات الاحتكارية لبعض السلع.

8. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

9. العضو أحمد حته وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات للصعيد.

10. العضو يونس عبد الرازق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مسبق لمحصول الذرة لتشجيع الفلاح على زراعته.

11. العضو سولاف درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

12. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

13. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة محصولي القمح والذرة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مكتب المجلس العضو محمد حمدي دسوقي ضبط أسعار السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه لأسرة إمام توفي بالمسجد في الشرقية

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

حديث «المرافعة الأخيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟