تفويض هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد موعد عرض 13 طلب مناقشة

فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة 13 طلب مناقشة عامة مقدمة من بعض النواب على أن يراعى ضم طلبات المناقشة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة.

وجاءت طلبات المناقشة العامة ال 13 كما يلي:

1. العضو محمد حمدي دسوقي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

2. العضو منى عبد الله وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على حقوق العاملات بمجال الزراعة.

3. العضو هدى الطُنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أحوال الرائدات الاجتماعيات.

4. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

6. العضو أحمد حته وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر في هذا الشأن.

7. العضو رحاب موسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الممارسات الاحتكارية لبعض السلع.

8. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

9. العضو أحمد حته وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات للصعيد.

10. العضو يونس عبد الرازق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مسبق لمحصول الذرة لتشجيع الفلاح على زراعته.

11. العضو سولاف درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

12. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

13. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة محصولي القمح والذرة.