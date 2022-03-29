«الرعاية الصحية» تطلق مبادرة للكشف على قلب الأطفال حديثي الولادة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة للكشف عن العيوب الخلقية بالقلب لحديثي الولادة وذلك بعدد من منشآتها الصحية، وذلك بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن المبادرة تستهدف الكشف على الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى عمر 28 يوم من الولادة، وذلك داخل 3 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتشمل مستشفيات «النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية».

وتابع البيان، خلال المبادرة يتم استخدام أحدث الأجهزة الطبية للكشف على الأطفال حديثي الولادة، وذلك تلبية لاحتياجات فحص أمراض القلب الخلقية الحرجة للأطفال حديثي الولادة، حيث أن اكتشاف تلك الأمراض في وقت مبكر يسهم في علاجها وتلافي مضاعفاتها، ومن ثم تحسين صحة الأطفال، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.



وتدعو الهيئة، كافة المواطنين من قاطني المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، التوجه للكشف على الأطفال حديثي الولادة من سن يوم وحتى 28 يوم من الولادة، داخل مستشفيات «النصر التخصصي ببورسعيد، إيزيس التخصصي بالأقصر، مجمع الإسماعيلية الطبي»، وذلك لأن الاكتشاف المبكر لعيوب القلب خطوة هامة للحفاظ على أطفال أصحاء، فيما يسرع اكتشاف الإصابة من التدخل الطبي السريع أو الشفاء التام.