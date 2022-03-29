بولندا: استقبال 2 مليون و344 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا حتى الآن

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، أن بولندا استقبلت حتى الآن 2 مليون و344 ألف لاجيء فارين من أوكرانيا منذ بدء الهجوم العسكري الروسي هناك الشهر الماضي.

وذكر “راديو بولندا” في نشرته الإنجليزية أن أمس الاثنين شهد دخول 21 ألف لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 27 ألف لاجيء أمس الأول الأحد، مشيرًا إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن بينهم عددا من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بولندا ستكون واحدة من أوائل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتخلى عن واردات النفط والفحم والغاز الروسي.

جاءت تصريحات مورافيتسكي عقب خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في القلعة الملكية في وارسو، الذي أكد خلاله أنه يتعين على أوروبا إنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي وتعهد بدعم الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

وقال مورافيتسكي- بحسب وكالة الأنباء البولندية "باب"- "بولندا ستكون واحدة من أوائل الدول في الاتحاد الأوروبي، إن لم تكن الأولى، التي تنسحب بالكامل من استيراد النفط والفحم وأيضًا الغاز الروسي"، مضيفًا أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "تحسد" بولندا على أنها اتخذت بالفعل خطوات مهمة لتنويع إمدادات الغاز وتوسيع البنية التحتية للغاز في البلاد.

وقال "أعتقد أن ما نقوله الآن سيكون الاتجاه السائد في أوروبا في غضون أسابيع قليلة"، مضيفًا:"قد تحصل بولندا على استقلال كامل عن الغاز الروسي في وقت لاحق من هذا العام.. سنحاول القيام بذلك بنهاية الربع الثالث".

وتبذل بولندا جهودًا مكثفة لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي من خلال توسيع محطة الغاز الطبيعي المسال، وتوقيع عقود مع موردي الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في البنية التحتية للغاز عبر الحدود.