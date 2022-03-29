روسيا: لا نريد التفكير فى إرسال قواتنا إلى أى دولة فى الناتو

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تنوي التفكير في إرسال قواتها إلى أي دولة من بلدان الناتو "إلا في خطوة جوابية، أو إذا اضطروها لذلك".

وقال "بيسكوف" في تصريح لقناة PBS الأمريكية: "إن لم يكن ذلك خطوة جوابية وإن لم يجبرونا على القيام بذلك، فنحن لا نستطيع التفكير في ذلك، ولا نريد التفكير في ذلك".

وجاء هذا الكلام ردًا على سؤال الصحفي عما إذا كان من الممكن تصور الوضع الذي سترسل روسيا قواتها فيه إلى دولة من دول الناتو.

يأتي ذلك على خلفية اتخاذ حلف الناتو خطوات لتعزيز "جناحه الشرقي"، حيث يتم نشر قوات أمريكية إضافية في دول قريبة من روسيا.

وكانت روسيا قد أعربت عن قلقها بشأن اقتراب البنية التحتية للناتو من حدودها، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات لحماية نفسها ومصالحها.

وعلى صعيد آخر، أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن موسكو مستعدة للتعاون في مجلس الأمن الدولي حول المسار الإنساني في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن البعثة الروسية قولها: "لقد أُحطنا علمًا بالبيان الصادر اليوم عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي دعا فيه روسيا إلى ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل العمليات الإنسانية".

وأضافت البعثة الروسية: "نعبّر عن أسفنا لأن أنطونيو جوتيريش لم يقيّم تصرفات أعضاء الأمم المتحدة التي نسفت جهود الوفد الروسي التي دعت إلى استيفاء جميع الأطراف شروط عمل العاملين في المجال الإنساني في أوكرانيا".

وتابعت البعثة الروسية: "كما نأسف، لأن العاملين في المجال الإنساني في أوكرانيا أصبحوا رهينة للأهداف الجيوسياسية للغربيين"، مؤكدة: "ما زلنا مستعدين للتعاون مع زملائنا في مجلس الأمن الدولي حول المسار الإنساني في أوكرانيا، ومنفتحون على مناقشة جميع السبل، كما أن الممرات الإنسانية اليومية مفتوحة وتضمن القوات الروسية أمن كل من يريد الخروج من مدينة ماريوبول".