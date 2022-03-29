الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعبر عن استعدادها للتعاون الإنسانى عبر مجلس الأمن الدولى فى أوكرانيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

 أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن موسكو مستعدة للتعاون في مجلس الأمن الدولي حول المسار الإنساني في أوكرانيا.


ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن البعثة الروسية قولها: "لقد أُحطنا علما بالبيان الصادر اليوم عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي دعا فيه روسيا إلى ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل العمليات الإنسانية".
 

وأضافت البعثة الروسية: "نعبّر عن أسفنا لأن أنطونيو جوتيريش لم يقيّم تصرفات أعضاء الأمم المتحدة التي نسفت جهود الوفد الروسي التي دعت إلى استيفاء جميع الأطراف شروط عمل العاملين في المجال الإنساني في أوكرانيا".
 

وتابعت البعثة الروسية: "كما نأسف، لأن العاملين في المجال الإنساني في أوكرانيا أصبحوا رهينة للأهداف الجيوسياسية للغربيين"، مؤكدة: "ما زلنا مستعدين للتعاون مع زملائنا في مجلس الأمن الدولي حول المسار الإنساني في أوكرانيا، ومنفتحون على مناقشة جميع السبل، كما أن الممرات الإنسانية اليومية مفتوحة وتضمن القوات الروسية أمن كل من يريد الخروج من مدينة ماريوبول".

الامم المتحدة أمن أوكرانيا روسي روسية روسيا القوات الروسية مجلس الأمن الدولي

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