رئيسة الوزراء التونسية: حريصون على توفير تسهيلات للمستثمرين الفرنسيين

أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أن بلادها حريصة على توفير تسهيلات للمستثمرين الفرنسيين ودعم الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين ونظرائهم الفرنسيين وتوفير مناخ مشجع على الاستثمار باعتباره قاطرة لإنعاش الاقتصاد.



وقالت بودن - خلال لقائها مع رئيس منظمة الأعراف الفرنسية "MEDEF" جيفري رو دي بيزيو بقصر القصبة - إن التعاون "التونسي- الفرنسي" يعد نموذجا للشراكة المتميزة، مؤكدة على دور المستثمرين الفرنسيين في المساهمة في الاقتصاد التونسي ، باعتبار فرنسا أول مستثمر في تونس بأكثر من 1500 شركة وهو ما يوفر حوالي 145 ألف فرصة عمل.



وفي السياق ، أشاد رئيس منظمة الأعراف الفرنسية - في بيان لمجلس الوزراء- بعمق التعاون الاقتصادي بين تونس وبلاده والفرص الهامة التي توفرها تونس للمستثمرين الفرنسيين، مؤكدا حرص منظمتهم على تنويع الشراكات مع رجال الأعمال التونسيين لتشمل مجالات أخرى مثمرة.

وأكدت حرص بلادها على تطوير وتنمية التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية ليشمل عددًا من المجالات مثل المجال السياحي والتعاون الفني، مشيدة بمساندة كوريا ودعمها لبلادها.



جاء ذلك خلال لقاء نجلاء بودن مع وزير الداخليّة الكوري جيون هاي تشول، الذي يقوم زيارة إلى تونس في إطار تنظيم المنتدى التونسي الكوري للحكومة الإلكترونية.



وشدد الطرفان -في بيان لمجلس الوزراء التونسي اليوم- على حرصهما على ضرورة العمل على تطوير تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين لتوطيد العلاقات والشراكة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والتعاون الثلاثي بين تونس وكوريا وإفريقيا.