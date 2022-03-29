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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 29 -3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 13
الإسكندرية 22 12
وادي النطرون 23 12
طنطا 24 13
شبين الكوم 25 13
دمنهور 23 12
بلطيم 22 11
مطروح 20 10
السلوم 23 11
سيوة 24 09
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 25 13
المنصورة 24 14
الإسماعيلية 25 11
السويس 25 12
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 13
نخل 27 06
نويبع 28 15
طابا 26 14
كاترين 24 05
الطور 24 14
شرم الشيخ 29 17
الغردقة 28 14
مرسى علم 28 15
الفيوم 26 12
بنى سويف 26 12
المنيا 27 11
أسيوط 27 12
سوهاج 28 11
قنا 30 12
الأقصر 33 13
أسوان 34 14
إدفو 35 15
أبوسمبل 34 14
الوادي الجديد 33 14
شلاتين 31 15
أبو رماد 30 15
حلايب 28 16
رأس حدربة 27 17

الوادي الجديد مصر درجات الحرارة البحر المتوسط الأرصاد الجوية خبراء هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر

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