كندا تعلن عن خطط لشراء 88 مقاتلة من طراز F35 الأمريكية

أعلنت كندا، الاثنين، عزمها شراء 88 مقاتلة شبح من طراز "اف-35" أمريكية الصنع، لتحل محل أسطولها القديم، على أن تبدأ عمليات التسليم في العام 2025.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخدمات العامة والمشتريات فيلومينا تاسي: إن مقاتلات "اف-35 أثبتت أنها طائرات متقدمة وقادرة وقابلة للتشغيل المتبادل ولذلك ننتقل إلى مرحلة الانتهاء من عملية الشراء".

أضافت وزيرة الدفاع: "تملك كندا أحد أهم المجالات الجوية في العالم وعلينا الحرص على أن يكون أسطول مقاتلاتنا المقبل مَرنًا وسريع الحركة وقادرًا على مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتغلّبت مقاتلات شركة لوكهيد مارتن في المناقصة على مقاتلات "غريبين" التي تصنّعها شركة "ساب"، بعد استبعاد طائرة بوينغ من طراز "سوبرهورنت" من السباق، وبعد سحب مجموعة بقيادة شركة إيرباص وشركة داسو للطيران الفرنسية مقاتلاتيهما من طراز "تايفون" و"رافال" من المنافسة.

وخصصت أوتاوا 19 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي) لعملية الشراء هذه، ولفتت الوزيرة فيلومينا تاسي، إلى أن المفاوضات مع شركة لوكهيد مارتن ستمضي الآن لوضع اللمسات الأخيرة على العقد في غضون الأشهر السبعة المقبلة.

وقالت: إنها تتوقع "تسليم الطائرات اعتبارًا من العام 2025".

وسيكون دور الأسطول الجديد هو القيام بدوريات في المجال الجوي لأمريكا الشمالية مع القوات الجوية الأميركية ضمن قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية.

ويأتي الإعلان الكندي بعد أسبوعين من إعلان مصدر برلماني في ألمانيا عزم بلاده شراء ما يصل إلى 35 مقاتلة أمريكية من طراز "أف 35" من شركة "لوكهيد مارتن" و15 مقاتلة "يوروفايتر، ضمن مجهود ضخم لتحديث القوات المسلحة قررته الحكومة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المصدر حينها، تأكيداً لمعلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية، إن برلين تنوي شراء ما يصل إلى 35 طائرة "إف 35" لتبديل طائراتها المتقادمة من طراز "تورنيدو" الوحيدة القادرة على حمل رؤوس نووية أمريكية ضمن قوات الحلف الأطلسي.