الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب محل بحوزته ربع طن دواجن فاسدة فى القاهرة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب محل بحوزته ربع طن دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل، وذلك لإدارته المكان بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل المشار إليه على (253 كيلو "دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال المباحث القاهرة صاحب محل ربع طن دواجن فاسدة

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