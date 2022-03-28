«وراكم يا أبطال».. رسائل المصريين للمنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السنغال، مساء غد الثلاثاء، في مباراة إياب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم قطر 2022، على ملعب فى العاصمة السنغالية داكار، وذلك في السابعة بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري في مباراة الإياب من خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022، للمرة الثامنة على التوالي من نظيره منتخب السنغال، الذي يسعى هو الأخر من حصد بطاقة التأهل.

تعتبر مباراة الغد بين مصر والسنغال هى الفاصلة لضمان بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022، لذا ستكون مليئة بالإثارة والمفاجآت من كلا المنتخبين، من أجل حصول كلاهما تأشيرة الصعود لكأس العالم.

وتأهبت الجماهير المصرية، لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي، في المباراة الحاسمة والفاصلة بخطوة عن مونديال قطر 2022، ورفعت أشعارها التشجيعية على صفحات التواصل الاجتماعي.

ووجهت الجماهير المصرية عدة رسائل للاعبي المنتخب الوطني، قبل مباراة الحسم في نهائي بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والذي يلتقي المنتخبين في السابعة من مساء غد الاثنين.

وأشارت الجماهير المصرية، إلى أنَّ منتخب مصر، يخوض مباراته الحاسمة أمام نظيره السنغالي، من أجل حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، والتي تُعتبر الثامنة في تاريخه، قائلين: " عايزين الثامنة يا رجالة".

وطالبت الجماهير المصرية، لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراة الغد، بالتركيز وخطف الأهداف مبكرًا حتى لا يصعب الأمر بعد ذلك، ويمنح منتخب السنغال بإحراز الأهداف، خصوصًا وأنَّ المباراة تُقام على أرض المنافس.

وراكم يا أبطال

كما عجّت صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، انستجرام" بالمنشورات التشجيعية للمنتخب المصري، من قبل جماهير وعشاق كرة القدم.

حيث كتب أحد المشجعين المصريين: "احنا وراكم يا أبطال شدوا حيلكم عايزين الكاس بين إدينا"، مضيفًا: "شدّ حيلك يا أبو مكة وودينا كأس العالم".

وتتوقع الجماهير المصرية، فوز المنتخب المصري على نظيره منتخب السنغال، في مباراة الإياب بالسنغال، وتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال كأس العالم قطر 2022.

تشكيل منتخب مصر

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الوطني تشكيلته الأساسي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم وعلي جبر «أيمن أشرف» وأحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغال في مباراة الإياب، بعد أن انتهت موقعة الذهاب بفوز الفراعنة بهدف نظيف.