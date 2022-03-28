إدراج اسم أحمد على بقائمة المرشحين فى انتخابات الجمعية الزراعية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، حكمها بإدراج اسم أحمد علي عبدالمنعم في قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدندنا وكفرحسن سعد التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية المقرر إجراؤها، اليوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، في الطعن رقم 40178 لسنة 76 قضائية.

كان أحمد علي عبدالمنعم، أقام دعواه الماثلة وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الإداري السلبي الصادر بحذف اسمه من كشوف المرشحين في انتخابات الجمعية الزراعية في جمعية دندنا وكفرحسن سعد التابعة للتعاون الزراعي لمركز طوخ بالقليوبية التي تنعقد اليوم بالقليوبية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بإدراج اسمه في كشوف المرشحين لخوض هذه الانتخابات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الجمعية الزراعية بقرية دندنا وكفرحسن سعد بمركز طوخ قليوبية التابعة للتعاون الزراعي في الانتخابات التي تجرى اليوم مستوفيًا كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة في الميعاد القانوني، وتم قبول أوراق ترشحه وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، إلا أنه تفاجأ برفع اسمه من كشوف المرشحين دون سبب.

أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن قانون التعاون الزراعي كفل للمنتمين للجمعية حق الانتخاب والترشيح لمجلس الإدارة، باعتبارهما من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور للمواطنين من المشاركة في الحياة السياسية، سواء ناخبين أو مرشحين، وأن المدعي تقدم بطلب للترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدندنا وكفرحسن سعد بطوخ قليوبية المقرر إجراؤها يوم الإثنين الموافق 28/3/2022.