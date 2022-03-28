الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 أشقاء لاتهامهم بقتل شقيقين لخلافات الجيرة في إمبابة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شقيقين بسبب خلافات الجيرة بمنطقة إمبابة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ونسبت النيابة العامة للأشقاء الـثلاثة تهم القتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة، والبلطجة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحاث، وكشفت تحرياتهم الأولية عن أن أحد الأشقاء الثلاثة المتهمين، اعتدى على المجني عليهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 3 أشقاء، مع شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتل الشقيقين الطرف الثاني، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض خلال المشاجرة.

النيابة العامة حبس 3 أشقاء قتل شقيقين خلافات الجيرة إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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