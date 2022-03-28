بعد زيادتها.. «الدستور» تتبع مبيعات الدواء خلال السنوات الأخيرة (إنفوجراف)

بعد زيادتها

لتتبع الرقمي لمبيعات الأدوية في مصر خلال السنوات الأخيرة، يتضح منه زيادة تلك المبيعات بشكل ملحوظ، إلى جانب نسب نمو عالية للشركات المصرية، هو الأمر الذي يساهم في فكرة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المبيعات.

وتدل الخطوات التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة أن زيادة مبيعات الدواء هو نتيجة طبيعية لما حدث في تلك السنوات، خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار السوقية وانخفاض الجنيه أمامه وزيادة الأسعار في الوقت الحالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، زادت مبيعات سوق الدواء بنسبة 6.6% لتسجل 125 مليار جنيه عام 2020، مقارنة بـ 117.3 مليار جنيه عام 2019، في حين زادت نسبة مخصصات الأدوية بنسبة 19.1% لتصل إلى 13.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ11 مليار جنيه عام 2020/2021.

نسبة التصنيع المحلي من احتياجات الدولة للدواء

وأضافت البيانات الصادرة، أن نسبة التصنيع المحلي من احتياجات الدولة للدواء تصل إلى 88%، فيما تمتلك مصر أكثر من 700 خط إنتاج، و70 ألف صيدلية، على مستوى الجمهورية، فيما يوجد 152 مصنعاً للأدوية و40 مصنعًا آخر تحت الإنشاء.

وعلى صعيد أبرز مؤشرات قطاع الدواء في مصر، ذكر مجلس الوزراء أن صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة زادت بنسبة 2.2% لتصل إلى 276 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 270.1 مليون دولار عام 2019.

وتتبع «الدستور» مبيعات الأدوية وأرباح الشركات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكيف اقتربت مصر من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال البيانات والأرقام الرسمية التي تعلن عنها الدولة كل فترة.

مبيعات بقيمة 80.5 مليار جنيه

في العام 2020 حققت شركات الأدوية العاملة بالسوق المصري، مبيعات بقيمة 80.5 مليار جنيه بمعدل نمو 4% مقارنة بمبيعات عام 2019 التي سجلت 71 مليار، وتوالت الارتفاعات خلال السنوات التالية في مبيعات الأدوية ونمو الشركات.

وفق مجلس الوزراء فإن عام 2021 كان فارقًا في مبيعات الأدوية التي زادت بشكل ملحوظ، إذ بلغت 83 مليار و724 مليون جنيه، بينما زادت نسبة النمو أيضًا للمبيعات السنوية بنسبة 7.8 %.

الفرق بين الأعوام

واختلفت مبيعات الشركات، حيث كانت أعلاهم شركة إيفا فارما والتي حققت نمو بنسبة 27.2%، تليها شركة «إم يو بى» التي حققت نمو بنسبة 22%، ثم شركة إيبكو أكاديميا التي بلغت نسبة النمو بها 15 %.

وجاءت في المرتبة الرابعة شركة جلوبال نابي التي بلغت نسبة النمو بها 12.9 %، كما بلغت نسبة النمو بشركة نوفارتس 9.3 %، ثم شركة «جلاكسوسميثكلاين» كانت نسبة النمو بها 9.2 % بإجمالى مبيعات سنوية بلغت 3 مليارات 91 مليون جنيه.

مبيعات الشركات

بناء مدينة الدواء

وعلى صعيد الجهود الحكومية تقوم الدولة حاليًا ببناء مدينة الدواء التي أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء فيها خلال أكتوبر العام 2021، والتي تتواجد في منطقة الخانكة في محافظة القليوبية وتبلغ مساحتها 180 ألف م2، من بينها 10 آلاف م2، تم تخصيصها لإنشاء محطة كهرباء للمدينة بقدرة تصل لـ50 ميجا فولت أمبير لتغذية المشروع بالكهرباء.

وتعتبر المدينة على قدر عالي من الاحترافية حيث بها معامل أبحاث ومخازن للأدوية والمستلزمات الطبية يمكن التخزين بها لفترة تصل إلى 3 سنوات، إلى جانب مخازن أرشفة ونحو 300 عامل.

كما أن مدينة الدواء تصل قدرتها على الإنتاج إلى 100 مليون عبوة سنويًا، خلال المرحلة الأولى فقط، وتنتج ما يقرب من 150 نوع دوائي، وسيكون جزء منها للتصدير بنسبة من 15 إلى 20% وجميعها تطابق المواصفات القياسية العالمية.

يذكر أنه في العام 2021 أصدرت وزارة المالية قرار مفاده إعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، مقابل الخدمات العامة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، استجابة لمطالبات شركات الأدوية بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.