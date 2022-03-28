«اخدموا المواطن».. وصايا وزير التنمية المحلية للمحافظين فى رمضان

شدد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على ضرورة وجود تنسيق بين الوزارة والمحافظين على مدار شهر رمضان، لتقديم كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.

ووجّه «شعراوي» المحافظين بعدة تكليفات، مطالبًا بضرورة تنفيذها والتعامل مع الأزمات والمشكلات بشكل سريع، تيسيرًا على المواطنين، وشملت التكليفات عدة أمور منها:

تفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات؛ للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء طوال شهر رمضان الكريم، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والجهات الأخرى، بجانب المرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها، والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وشدد على ضرورة تكثيف المحافظات أعمال النظافة ورفع الإشغالات، خاصة حول المساجد الكبري التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات، وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن.

كما شدد وزير التنمية الحلية على ضرورة تنبيه المحافظين على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الانضباط والالتزام بالإجراءات المتبعة، والتواجد الميداني لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم خلال شهر رمضان.

وأشار الوزير إلى أنه ستتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى الشكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة «صوتك مسموع» وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330"، وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني للوزارة: «I[email protected]».