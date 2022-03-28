المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى يسرق المواطنين بالإكراه في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة ٤ متهمين بالسجن المشدد ٥ سنوات لسرقتهم بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر بمنطقة المرج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «أ.خ، 21 عامًا، سائق»، «ح.ح، 19 عامًا، كهربائي»، «م.أ، 22 عامًا، سائق»، «يوسف.ع، 21 عامًا، عامل» وقام المتهمين من الأول حتى الثالث وآخر مجهول بسرقة المجنى عليه «محمد.أ»، بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام، واصطحبوه لوسيلة انتقالهم «توك توك» ثم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي الذي كان بحوزته آنذاك.

وقام المتهم الرابع بالإشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن أمدهم بالمعلومات اللازمة لارتكاب الواقعة بأن أعلمهم بمكان وزمان تواجد المجنى عليه فتمت الجريمة بناءً على ذلك الإتفاق والتحريض وتلك المساعدة،كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مرخص«فرد خرطوش» حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا ذخيرة «خرطوش» مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا سلاحين أبيض «مطواه، كتر» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه أنه استلم مبلغ 200 ألف جنيه من الشركة محل عمله لإيداعه بالبنك، وحال سيره بالطريق العام مستقل دراجة آلية فوجئ بباقي المتهمين يصطدموا به بوسيلة انتقالهم «توك توك» فسقط أرضًا فاصطحبوه لوسيلة انتقالهم وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته حتى استولوا منه على المبلغ النقدي الذي كان بحوزته ثم تركوه بالطريق العام، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.