نشرة أحداث النهار| افتتاح منافذ السلع وإغلاق منشآت مخالفة وخطة حكومية لتمكين المرأة

شهدت أروقة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، اليوم الإثنين، فعاليات وأنشطة متعددة، إضافة إلى متابعة على مدار الساعة من جميع الوزراء لأداء الأعمال بكفاءة عالية ومتابعة المشروعات القومية، وخطة الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتى نستعرضها معكم في التقرير التالي:-

افتتاح معرض للسلع والمنتجات الغذائية “خير مزارعنا لأهالينا”

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، معرض المنتجات والسلع الغذائية، المقام بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وقال "القصير" خلال الافتتاح أن الدولة المصرية لديها معارض ومبادرات كثيرة، وعلى رأسها معرض أهلًا رمضان الذي افتتحه مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" الخاصة بوزارة الزراعة بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة بها أكثر من 21 منفذ متنقل، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 171 منفذ ثابت، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

استقبال الطلاب المصريون العائدون من أوكرانيا لاختبارهم

في سياق مختلف، بدأت الجامعات المصرية اليوم الإثنين، فى استقبال الطلاب المصريون العائدون من أوكرانيا لعمل الاختبارات اللازمة لهم قبل الالتحاق بالجامعات المصرية، حيث تم تخصيص جامعتى القاهرة وعين شمس من أجل الاختبارات الخاصة بهم.

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالى، أن إقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا للدخول فى الجامعات المصرية كثيف، وتتابع وزارة التعليم العالي مع الجامعات الأمر، وقد طلب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي من الجامعات تقرير مفصل بعدد الطلاب الذين قاموا بالاختبارات وكيف صارت.



توفير تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات «كورونا» للمشجعين المسافرين ل«السنغال»

في سياق آخر، وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بتخصيص عدد 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة فريق المنتخب المصري لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المكاتب ال7 سيتوفر بها التطعيمات الخاصة بالحمى الصفراء، بالإضافة إلى توفير مسحات «كورونا» علاوة على أدوية الوقاية من الملاريا.

إغلاق 1450 منشأة طبية خاصة لمخالفتهم الاشتراطات

‏في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1450 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 17 وحتى 24 مارس الجاري، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، تحرير 162 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة.

“السعيد”: 24.2% نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء

إضافة إلى ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، وأنه لابد من تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديًا مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

وأوضحت السعيد، خلال مشاركتها بفعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بالإمارات العربية المتحدة 2022، أنه على مستوى التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 24.2%، ونحو 27% في البرلمان المصري، بعد أن كانت 2% عام 2012.

كما أنه لأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية. لافتة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، ثم صدور قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.