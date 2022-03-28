رئيس «أبوقرقاص» بالمنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة»
تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية بني حسن الشروق لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري
بدأ رئيس المركز جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي.
كما تفقد رئيس خلال جولته التي رافقه خلالها إمام نجيب رئيس الوحدة المحلية بقرية بني حسن الشروق المركز الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بني حسن الشروق والقرى التابعة.
ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.
واستمع رئيس المركز أثناء جولته لطلبات المواطنين التي تشمل العديد من القطاعات بدوائرهم، موجهاً بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن والقرى، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات لقاح كورونا المستجد.
وأكد رئيس المركز ان الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.