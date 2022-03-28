الصحف العربية| قمة «النقب» ولقاء الرئيس السيسي مع «المنفي» ولقاء مصر مع السنغال

سلطت عدد من الصحف العربية والخليجية اليوم الإثنين، الضوء على أهم الأحداث في مصر، في النشرة التالية ترصد “الدستور” أهم الأخبار المصرية في عيون الصحف العربية.

صحيفة الأنباء الكويتية

سلطت صحيفة الأنباء الكويتية الضوء على تصريح وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن.

وتابعت الصحيفة: “لقد شدد الرئيس السيسي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي بول كاجامي أمس - أهمية التعاون المشترك، بين كل دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية، من شأنها المساس بمقدرات الشعوب لاسيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية”.

وأضافت: “لقد أشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع الرئيس كاجامي تناولت التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية”.

وفاة رجائي عطية

كما سلطت جريدة الأنباء الكويتية الضوء على وفاة رجائي عطية وقالت: “غيّب الموت رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تواجده للترافع في قضية تخص مجموعة من المحامين أمام جنايات الجيزة بإمبابة”.

وتابعت: “تداول محامون صورة للحظة سقوطه قبل وفاته داخل المحكمة، ليكتب الموت نهاية رحلة ثرية لأحد أعلام مصر البارزين ومفكريها وفقهاء القانون، الذي جمع بين واقعية المحاماة وعمق الفكر وخيال الأدب”.

وأضافت: “شيّع محامو مصر جثمان نقيب المحامين الراحل من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة عقب أداء صلاة العصر، قبل التوجه إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر”.

صحيفة الوطن الكويتية

أوردت أيضًا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التوصل لاتفاق "قانوني ملزم" حول ملء (سد النهضة) الإثيوبي وتشغيله "في إطار زمني مناسب" بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين وذلك استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.

كما أشارت الصحيفة إلى وفاة مواطن مصري إثر القصف في ماريوبول، وفقا لما أعلنته الجالية المصرية في أوكرانيا، وذكرت الجالية أن المواطن يحيى حسن يحيى أحمد، توفي نتيجة القصف الروسي على مدينة ماريوبول، وأصيب المواطن بقذيفة بعد خروجه من الملجأ لشراء مواد غذائية له ولأسرته، وتوفي على الفور.

صحيفة الاتحاد الإماراتية

قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، قمة مصرية ليبية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك للتشاور حول مستجدات الأوضاع السياسية التي تشهدها ليبيا، وذلك بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية ليبية".

وتتزامن القمة المصرية - الليبية مع وصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر إلى مصر أمس، للقاء عدد من المسؤولين في اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، بحسب ما أكدته مصادر مصرية رفيعة المستوى لـ«الاتحاد».

جريدة الشرق الاوسط

سلطت الصحيفة الضوء على قمة النقب وقالت أنها بدأت بعشاء عمل وتستأنف صباح اليوم الاثنين، وقالت الصحيفة: كان لقاء الوزراء الستة قد بدأ بمأدبة عشاء مساء أمس، ومن المقرر أن يستأنف صباح اليوم الإثنين.

وحسب مصادر في تل أبيب، فإن المبادرة الإسرائيلية للقاء جاءت في إطار السعي لأخذ دور إقليمي طليعي، والضغط على الإدارة الأميركية لتحسين أدائها في المفاوضات مع إيران في فيينا.

وبخصوص القضية الفلسطينية، شدد بلينكن على الدفع باتجاه تسوية على أساس حل الدولتين، والامتناع عن توسيع المستوطنات، ومواجهة عنف المستوطنين في الفترة التي تسبق رمضان والفصح.

جريدة الرياض السعودية

سلطت الصحيفة السعودية على لقاء المنتخب المصري مع السنغال غدًا الثلاثاء، وقالت رغم فوزه بهدف وحيد في مباراة الذهاب على ملعبه، يتطلع المنتخب المصري لكرة القدم إلى استكمال مهمته بنجاح في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 من خلال مباراته المقررة غداً أمام مضيفه السنغالي في إياب الدور النهائي بالتصفيات.

وحسم المنتخب المصري مباراة الذهاب على ملعبه باستاد "القاهرة الدولي" يوم الجمعة الماضي بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة، ولكن الفريق يثق في قدرته على استكمال المهمة بنجاح في مباراة الإياب غداً للعبور إلى نهائيات كأس العالم في قطر على حساب أسود التيرانجا.

وتأتي ثقة المنتخب المصري في اجتياز هذه العقبة من قدرة الفريق على الدفاع بشكل جيد في مواجهة المنتخب السنغالي العنيد وهو ما يحتاجه الفريق لحجز بطاقة التأهل إلى المونديال من خلال الفوز في مجموع المباراتين حال انتهاء مباراة الغد بالتعادل السلبي.

وتابعت:تأتي مباراة الغد بين الفريقين بعد 50 يوماً فقط من مباراتهما المثيرة في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتتسم المواجهة بين الفريقين بالطابع الثأري من ناحية إضافة إلى أهميتها البالغة حيث يتأهل الفائز منها إلى الحدث الأبرز في عالم كرة القدم.