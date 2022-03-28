الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة و3823 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15060 طنا تشمل 6060 طن فوسفات و7100 طن يوريا و1900 طن كوارتز.
وأضاف المركز - في بيان صادر اليوم الإثنين - أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 54663 طنا تشمل 14673 طن قمح و9590 طن حديد و8400 طن خردة و16000 طن ذرة و6000 طن فول.
وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1038 حاوية مكافئة تشمل خضراوات “بطاطس وملوخية وبامية وسبانخ وقرنبيط وخس وخرشوف وخضار مجمد مشكل” وحاصلات زراعية “فول سوداني وثوم وكراوية وبصل وزيتون وبرسيم" وفواكه "فراولة ويوسفي وبرتقال” يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية وإنجلترا ومالطا وكرواتيا وأمريكا والهند وإيطاليا وسلوفينيا و أسبانيا وألمانيا.
ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 131 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2035 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123067 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123068 طنا .

دمياط ميناء دمياط

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