ارتفاع صادرات النفط الأمريكية يؤدي لسحب الخام من مركز للتخزين

قال تجار النفط إن صادرات النفط الأمريكية قفزت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وأن كميات النفط المحلية التي كانت تذهب عادة إلى مركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما يتم تصديرها عبر ساحل خليج المكسيك.

وأثار الغزو حالة من الفوضى بسوق النفط مع توقف الشركات عن شراء النفط الروسي وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويتطلع المشترون في جميع أنحاء العالم إلى الحصول على الخام من أي مكان كما زادت الصادرات في الأسابيع الأخيرة من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

وكوشينج هي المكان الذي يتسلم فيه أصحاب العقود الآجلة في خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي‭‭ ‬‬الكميات المتعاقد عليها.

وتعني سعتها التخزينية الضخمة أنها لا تزال تعتبر دليلا إرشاديا للمخزونات الأمريكية حتى مع تحول البراميل إلى الخليج بعد أن رفعت واشنطن الحظر الأمريكي على الصادرات في عام 2015.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات الخام الأمريكية إلى 3.8 مليون برميل يوميا في 18 مارس ، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021.

وتبلغ مخزونات كوشينج حاليا 25.2 مليون برميل، مقابل أدنى مستوى لها في أربع سنوات تم تسجيله في أوائل مارس.

ويعتبر النفط الخام الأمريكي جذابا للمشترين العالميين لأنه يتم بيعه بسعر أقل بشكل كبير يقترب من سبعة دولارات عن خام برنت.

وبلغ هذا الفارق 9.20 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أكبر فارق منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع الطلب في جميع أنحاء العالم إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريبا، ولكن الإمدادات تعطلت مع تباطؤ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في استعادة الإمدادات التي تم خفضها أثناء الجائحة في 2020.

كما يمكن أن تنخفض الإمدادات الروسية بما يتراوح بين مليوني برميل وثلاثة ملايين برميل يوميا.