الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع صادرات النفط الأمريكية يؤدي لسحب الخام من مركز للتخزين

النفط
النفط

قال تجار النفط إن صادرات النفط الأمريكية قفزت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وأن كميات النفط المحلية التي كانت تذهب عادة إلى مركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما يتم تصديرها عبر ساحل خليج المكسيك.
وأثار الغزو حالة من الفوضى بسوق النفط مع توقف الشركات عن شراء النفط الروسي وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويتطلع المشترون في جميع أنحاء العالم إلى الحصول على الخام من أي مكان كما زادت الصادرات في الأسابيع الأخيرة من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.
وكوشينج هي المكان الذي يتسلم فيه أصحاب العقود الآجلة في خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي‭‭ ‬‬الكميات المتعاقد عليها. 

وتعني سعتها التخزينية الضخمة أنها لا تزال تعتبر دليلا إرشاديا للمخزونات الأمريكية حتى مع تحول البراميل إلى الخليج بعد أن رفعت واشنطن الحظر الأمريكي على الصادرات في عام 2015.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات الخام الأمريكية إلى 3.8 مليون برميل يوميا في 18 مارس ، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021. 

وتبلغ مخزونات كوشينج حاليا 25.2 مليون برميل، مقابل أدنى مستوى لها في أربع سنوات تم تسجيله في أوائل مارس.
ويعتبر النفط الخام الأمريكي جذابا للمشترين العالميين لأنه يتم بيعه بسعر أقل بشكل كبير يقترب من سبعة دولارات عن خام برنت.
وبلغ هذا الفارق 9.20 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أكبر فارق منذ ما يقرب من عامين.
وارتفع الطلب في جميع أنحاء العالم إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريبا، ولكن الإمدادات تعطلت مع تباطؤ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في استعادة الإمدادات التي تم خفضها أثناء الجائحة في 2020. 

كما يمكن أن تنخفض الإمدادات الروسية بما يتراوح بين مليوني برميل وثلاثة ملايين برميل يوميا.

صادرات النفط صادرات النفط الأمريكية النفط الأمريكي نيويورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة.. والربيع سيشهد تقلبات جوية حادة

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بكوفيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين