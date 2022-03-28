الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية قطر يتحدث عن مستقبل استثمارت بلاده بروسيا وأوروبا

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري

صرح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن بلاده لا تفكر في زيادة استثماراتها بروسيا ومناطق من أوروبا إلى أن تتوفر "بيئة أفضل والمزيد من الاستقرار السياسي".

 

وقال الوزير في حديث لشبكة "سي إن إن" على هامش منتدى الدوحة:"في الوقت الحالي لا نفكر في أي استثمارات جديدة هناك مع الوضع الحالي، حتى في أوروبا، حتى يكون لدينا بعض الوضوح بشأن استقرار الوضع.. حسنا، ليس أوروبا بأكملها، ولكن المناطق التي نشعر فيها بوجود بعض التوترات أو قد تكون لدينا أي مخاطر سياسية، يجب أن ننظر إلي جميع الأبعاد".

 

يشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار، لديه استثمارات كبيرة في شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، حيث أوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قرار بلاده في هذا الشأن اتخذ على أساس "التقييم التجاري ولا يزال جاريا"، ومع ذلك لن يتم زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي.

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