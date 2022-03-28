الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كورتنى كارداشيان وترافيس باركر يتبادلان القبلات فى حفل الأوسكار 2022

كورتنى كارداشيان
كورتنى كارداشيان وترافيس باركر

تباهى كورتني كارداشيان وترافيس باركر مرة أخرى بحبهما الفائق لبعضهما البعض من خلال تبادل القبلات على  السجادة الحمراء بحفل الأوسكار السنوية رقم  94، والتى بدأت منذ قليل.

ووفقًا لموقع pagesix بدت كارداشيان، 42 عامًا، أنيقة في فستان عتيق بلا أكمام من تييري موغلر  وصندل Aquazzura Perfect Kiss، ومجوهرات لورين شوارتز وشعر ظهر أملس، كانت هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها "كارداشيان" حفل توزيع جوائز الأوسكار.

تمت دعوتها بصفتها الشخصية الإضافية لباركر، والتي من المقرر أن تؤدي كجزء من فرقة كل النجوم تتكون من مدير موسيقى الأوسكار آدم بلاكستون، وعازفة الإيقاع شيلا إي وأكثر.

وبدا عازف الدرامز باركر رائعًا في نظارة شمسية سوداء وبدلة مزينة بدبوس ماسي على طية صدر السترة.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت كارداشيان أنها هي وباركر يريدان طفلًا معًا.

بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94،  حيث حضر العديد من النجوم والنجمات العالميات من أبرزهم الأمريكية بيلي إيليش والكولومبي سيباستيان ياترا المغنية الأمريكية ريبا ماكنتاير، النجمة بيونسيه، حيث بدأت الأخيرة  بأداء مسجل مسبقًا على ملاعب التنس حيث لعبت فينوس وسيرينا ويليامز دور فتيات ، تكريماً لسيرة الملك ريتشارد حول تربية نجوم التنس.

بعد عامين من أحداث السجادة الحمراء التي تم إلغاؤها أو تخفيفها أو تقليصها، عادت جوائز الأوسكار بضجة كبيرة، حيث جمعت مجموعة من المشاهير الأنيقين الذين وضعوا أقدامهم الأكثر أناقة في هوليوود هذه الليلة.

في حين أن غالبية الضيوف في حفل توزيع جوائز الأوسكار المرصع بالنجوم شوهدوا بإطلالات مبهرة، إلا أن البعض الآخر لم يكن موفقا فيما يتعلق بالتصميم المناسب له، وظهرت العالمية بيونسية بفستان أخضر خلال تأديتها أشهر أغانيها في بداية الحفل .

كورتني كارداشيان وترافيس باركر حفل توزيع جوائز الأوسكار توزيع جوائز الأوسكار السجادة الحمراء بحفل الأوسكار السنوية رقم 94

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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