بإطلالة جريئة.. كريستين ستيوارت تخالف القواعد فى حفل الأوسكار

دائمًا ما تخالف النجمة كريستين ستيوارت القواعد بالأزياء الجريئة بالحفلات العالمية، فلفتت الأنظار كعادتها في حفل الأوسكار المُقام الآن مرتدية بذلة مخصصة من شانيل - تتميز بشورت قصير للغاية.

ووفقًا لموقع "pagesix" كان الجاكيت الأسود المصمم حسب الطلب، والبلوزة البيضاء من الشيفون (المفكوكة إلى السرة) والسراويل القصيرة تغييرًا جريئًا من الفساتين المعتادة التي شوهدت في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقامت المرشحة لجوائز الأوسكار بإقران بدلتها القصيرة الجريئة مع أحذية Chanel وقلادة العلامة التجارية "Ganse Noire Spinelle" الماسية والعقيق اليمني التي تهدف إلى استحضار ربطة عنق بولو ، وشعرها الممزوج من جانب لإضفاء طابع نجمة الروك عليها.

قلة فقط هم الذين تجرأوا على عرض أزيائهم في حفل توزيع جوائز الأوسكار ؛ وينونا رايدر وفاريل وديمي مور هم النجوم الآخرون الوحيدون الذين ارتدوا شورتات قصيرة على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار في الماضي.

كريستين ستيوارت

وليست المرة الأولى أن تخالف كريستين ستيوارت قواعد الأزياء الخاصة بها فسبق بمهرجان كان السينمائي في الماضي ، بعد أن تخلت عن كعوبها في مناسبات عديدة - شوهدت وهي تبدو أكثر رسمية ؛ ضبطت مراسلة لوس أنجلوس تايمز آمي كوفمان ستيوارت وهو يرتدي زوجًا مريحًا من الجوارب والأحذية المتسكعة بعد السجادة الحمراء.

ستيوارت التي تم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة هذا العام عن دورها في فيلم "سبنسر" للأميرة ديانا تمسكت بخطيبها ديلان ماير بينما كانت تمشي على السجادة الحمراء.

وسبق أن خسرت جائزة غولدن غلوب لدورها كأميرة ديانا ، قالت أيضًا لـ Entertainment Tonight أن الملكة الراحلة "كانت جيدة جدًا في لمس من هم خارجها".

بعد أن كانت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي محدودة إلى حد ما بفضل “Covid-19”، عاد الحدث إلى كونه الازدهار المعتاد للأزياء مع عودة نجوم هوليود بأعداد كبيرة، منذ قليل بحضور العديد من النجوم والنجمات لبدء حفل الأوسكار هذا العام، فشاهد أفضل إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.