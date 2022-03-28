الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بإطلالة جريئة.. كريستين ستيوارت تخالف القواعد فى حفل الأوسكار

كريستين ستيوارت
كريستين ستيوارت

دائمًا ما تخالف النجمة كريستين ستيوارت  القواعد بالأزياء الجريئة بالحفلات العالمية، فلفتت الأنظار كعادتها في حفل الأوسكار المُقام الآن مرتدية بذلة مخصصة من شانيل - تتميز بشورت قصير للغاية.

 

ووفقًا لموقع "pagesix" كان الجاكيت الأسود المصمم حسب الطلب، والبلوزة البيضاء من الشيفون (المفكوكة إلى السرة) والسراويل القصيرة تغييرًا جريئًا من الفساتين المعتادة التي شوهدت في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

 

وقامت المرشحة لجوائز الأوسكار بإقران بدلتها القصيرة الجريئة مع أحذية Chanel وقلادة العلامة التجارية "Ganse Noire Spinelle" الماسية والعقيق اليمني التي تهدف إلى استحضار ربطة عنق بولو ، وشعرها الممزوج من جانب لإضفاء طابع نجمة الروك عليها.

 

قلة فقط هم الذين تجرأوا على عرض أزيائهم  في حفل توزيع جوائز الأوسكار ؛ وينونا رايدر وفاريل وديمي مور هم النجوم الآخرون الوحيدون الذين ارتدوا شورتات قصيرة على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار في الماضي.

كريستين ستيوارت

وليست المرة الأولى أن تخالف كريستين ستيوارت  قواعد الأزياء  الخاصة بها فسبق بمهرجان كان السينمائي في الماضي ، بعد أن تخلت عن كعوبها في مناسبات عديدة - شوهدت وهي تبدو أكثر رسمية ؛ ضبطت مراسلة لوس أنجلوس تايمز آمي كوفمان ستيوارت وهو يرتدي زوجًا مريحًا من الجوارب والأحذية المتسكعة بعد السجادة الحمراء.

 

ستيوارت  التي تم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة هذا العام عن دورها في فيلم "سبنسر" للأميرة ديانا  تمسكت بخطيبها ديلان ماير بينما كانت تمشي على السجادة الحمراء.

 

وسبق  أن  خسرت جائزة غولدن غلوب لدورها كأميرة ديانا ، قالت أيضًا لـ Entertainment Tonight أن الملكة الراحلة "كانت جيدة جدًا في لمس من هم خارجها".

 

بعد أن كانت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي محدودة إلى حد ما بفضل “Covid-19”، عاد الحدث إلى كونه الازدهار المعتاد للأزياء مع عودة نجوم هوليود بأعداد كبيرة، منذ قليل بحضور العديد من النجوم والنجمات لبدء حفل الأوسكار هذا العام، فشاهد أفضل إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

الأوسكار 2022 حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 كريستين ستيوارت السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2022 الجاكيت الأسود المصمم حسب الطلب البلوزة البيضاء من الشيفون

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

بإطلالة جريئة.. كريستين ستيوارت تخالف القواعد فى حفل الأوسكار

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ننشر أقوال والد المجنى عليها داخل مصحة إدمان شبرامنت

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»